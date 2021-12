Ariano, Grasso: "Abbiamo grandi potenzialità per rilanciare la nostra città" "La preferenza è per le attività commerciali, ristorazione artigianato artistico e prodotti tipici"

"Le risorse dovrebbero essere stanziate dall’amministrazione comunale e riguardare in particolare contributi a fondo perduto per l’apertura di nuove attività commerciali che si insediano per la prima volta nel centro storico: un sostegno economico per la durata di tre anni a fondo perduto al quale si dovrebbero aggiungere forti sgravi di imposte e tributi locali." Ad affermarlo è il delegato di Confcommercio Nicola Grasso.

"La preferenza è per le attività commerciali, di ristorazione e artigianato artistico nonché prodotti tipici locali. Nel corso dell’anno ad Ariano Irpino si svolgono importanti manifestazioni che potenzialmente portano un flusso straordinario di visitatori: l'Ariano folk festival, la rievocazione storica del dono delle sacre spine, l'Ariano film festival.

Le nuove attività che si rivolgerebbero agli avventori dei paesi limitrofi, come da tradizione consolidata per il tricolle, potrebbero contare anche su un movimento di persone che attratte da questi eventi, garantirebbero la sostenibilità economica delle attività di impresa.

C'è bisogno che il nostro Comune - spiega Grasso - investa in uno sforzo finanziario importante che andrebbe ad inserirsi in una più ampia strategia di rilancio del centro storico, con la futura apertura della scuola di alta specializzazione “Polo scolastico d'eccellenza alberghiero agroalimentare ex Giorgione”, i cui lavori proseguono abbastanza spediti.

Gli incentivi previsti dal nuovo bando, dovrebbero riguardare soprattutto tre strade cittadine: via Rodolfo D’Afflitto ex salotto buono della città, corso Europa con i suoi portici e la strada panoramica Russo Anzani che renderanno senz’altro appetibile il nostro comune per chi ha intenzione di avviare una nuova attività in locali sfitti da almeno tre anni.

L’augurio per il 2022 - conclude Nocola Grasso - è che la amministrazione comunale di Ariano Irpino , possa approvare un bando che segua queste indicazioni già pubblicati in altre città italiane, con buoni riscontri da parte degli operatori economici, soprattutto in vista di un probabile rilancio, post pandemico, delle nostre comunità.