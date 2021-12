"Aperitivi e feste, Avellino blindata. Furti e truffe di Natale, più controlli" Il prefetto annuncia un giro di vite e controlli in città e in provincia

Allerta covid, furti e truffe. L’emergenza ad Avellino è alta e il prefetto di Avellino,Paola Spena, annuncia un giro di vite per garantire la sicurezza tra capoluogo e provincia in occasione delle feste. «Ci saranno controlli serrati, in particolare sul Green pass. Da queste ore entra in vigore le nuova ordinanza che vieta eventi anche al chiuso. I controlli saranno ancora piu` rigidi nella giornata del 24 dicembre dove, sempre in base all’ordinanza regionale, vige il divieto di consumare pasti, alcolici e bevande al di fuori dei locali. Ci si puo` solo sedere per consumare ma, tutto il resto non sara` consentito. Le zone attenzionate saranno via De Conciliis, via dei Cappuccini e viale Italia. Saranno informati i sindaci”. Ma l’attenzione sarà dedicata anche ai reati predatori, costantemente in aumento durante le feste di Natale. “Cosi` come sulle truffe agli anziani. Nei giorni piu` caldi, ancora, terremo alta l’attenzione sui luoghi di culto che potrebbero diventare obiettivi dei malintenzionati”. Queste le direttrici annunciate dal prefetto Paola Spena.