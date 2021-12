Il direttivo del Psi di Ariano fa chiarezza dopo le elezioni provinciali No a strumentalizzazioni ed equivoci, ecco la nostra posizione

Le elezioni provinciali appena concluse ci restituiscono un dato chiaro ed inequivocabile. Per il rispetto che da sempre portiamo per i nostri elettori e per non lasciare spazio ad equivoci o strumentalizzazioni, proviamo a fare chiarezza sulle nostre posizioni.

I socialisti non hanno mai abbandonato il proprio alveo di appartenenza che ricade, senza ombra di dubbio, in una coalizione di centro sinistra; siamo coerenti con quello che è sempre stato il nostro percorso politico ed in linea con le indicazioni del partito a livello regionale e nazionale.

Seppur mai convocato dal Pd, il Psi si è impegnato per addivenire ad una candidatura unitaria del centro sinistra proponendo, come ipotesi di mediazione e di sintesi la disponibilità del sindaco di Ariano Irpino. Quando la proposta di mediazione non ha sortito gli effetti sperati il partito, in coerenza con il percorso intrapreso anni fa con la lista Proposta Civica per l’Irpinia, ha inteso continuare nella costruzione di un progetto per l’Irpinia che mettesse al centro le priorità del territorio e non nomi “calati dall’alto”.

Adesso è oltremodo necessario ribadire che il Psi arianese mantiene fede al mandato elettorale ricevuto nel 2020 e conferma il suo sostegno all’amministrazione comunale continuando a lavorare per la realizzazione del proprio programma elettorale proposto alla città.

Il Psi nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari del comune di Ariano sosterrà con decisione le iniziative amministrative concordate, ma si riserverà libertà di valutazione su quanto dovesse essergli proposto all’ultimo momento sulla spinta di qualsivoglia urgenza, come da vecchie tecniche di democristiana memoria.

Questo anche al fine di determinare un cambio di passo nell’azione amministrativa che finora su alcune tematiche è arrivata in ritardo e risultando in qualche caso addirittura assente.

Il Psi di Ariano, nel restare legato alle esigenze e allo sviluppo della città, coglie l’occasione per porgere ufficialmente i migliori Auguri di buon lavoro alla neo eletta consigliera provinciale Laura Cervinaro, che saprà rappresentare al meglio il territorio.