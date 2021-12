Ariano, parte il progetto: "Cuore nostro città cardioprotetta" Quattro defibrillatori semiautomatici di ultima generazione, uno anche alla polizia municipale

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino ha patrocinato il progetto denominato “Cuore Nostro città cardioprotetta”, grazie al quale è prevista l’installazione e il posizionamento di quattro defibrillatori semiautomatici di ultima generazione, per implementare quelli già presenti sul territorio comunale, al fine di cardioproteggere tutti i cittadini.

L’intento dell’amministrazione comunale è dotare la città di più defibrillatori, posizionati in più punti strategici, grazie alla collaborazione delle Aziende private locali.

Nella sala consiliare di palazzo di città, è avvenuta la consegna ufficiale di un defibrillatore alla Polizia Municipale, che verrà posizionato all’interno dell’autovettura di servizio.

Per quanto riguarda invece l’individuazione della posizione di tutti i defibrillatori, sarà possibile grazie ad apposite grandi Mappe collocate sugli edifici comunali della città. Inoltre, per essere al passo con i tempi, è scaricabile da subito l’App “Cuore Nostro”, ove sono inseriti tutti i siti cardioprotetti in modo che l’utente potrà, in tempo reale, individuare il sito più vicino e attraverso la geolocalizzazione potrà raggiungerlo ed allertare direttamente il 118 senza uscire dall’App

L’iniziativa è promossa anche dall’Anci, affinchè tutte le amministrazioni locali si adoperino per far diventare tutte le Città cardioprotette.

Particolare ringraziamento da parte del Comune a Giancarlo Albanese che ha collaborato con Giuseppe Acconcia alla riuscita del progetto.