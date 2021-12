Il covid uccide ancora al Frangipane: muore 85enne di Cassano.Allerta in Irpinia L'anziano era vaccinato con doppia dose di siero. Tre morti in due giorni. 9 vittime in 3 settimane

Il covid uccide ancora. E’ morto ieri sera all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino un 85enne di Cassano Irpino. Secondo decesso in poche ore nell’ospedale arianese, terzo in Irpinia in soli due giorni.

L’escalation di decessi da covid non si arresta in Irpinia e sono 9 le vittime in 23 giorni, mentre i contagi sono in rapidissima risalita. Il coronavirus corre tra i giovani e non lascia scampo agli anziani fragili. Anche l’85enne di Cassano Irpino era vaccinato con doppia dose, come l’84enne di Rotondi morto due giorni fa al Moscati e la 86enne di Ariano Irpino morto l’altra notte al Frangipane. Le tre vittime presentavano altre patologie e il coronavirus non gli ha lasciato scampo.

Proprio sul tricolle riesplode il contagio con altri 11 casi in poche ore. Focolaio a Melito Irpino e scuola chiusa con 20 positivi a Montoro sono 14 ad Avellino 15. 118, nelle scorse ore, i nuovi contagi accertati in una escalation che preoccupa gli amministratori che invitano i cittadini alla prudenza.

Sul tricolle la situazione è delicata. E' di nuovo in sofferenza, come nei momenti più critici della pandemia, il pronto soccorso dell'ospedale Frangipane, dove nella giornata di ieri si sono registrati disagi per la nuova ondata di ricoveri di pazienti Covid e soprattutto e per la carenza di personale medico ed infermieristico.

Sul fronte dei controlli aumentano le verifiche su green pass e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Vanno avanti i controlli serrati in tutte le attività commerciali da parte delle forze dell'ordine che hanno già elevato numerose e pesanti sanzioni a carico di persone sprovviste del green pass.