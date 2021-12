Ariano: distribuzione di mascherine chirurgiche allo sportello del consumatore In campo l'associazione territoriale di Cittadinanzattiva

L’associazione territoriale di Ariano Irpino coordinata da Raffaele Scarpellino, grazie all’impegno del segretario regionale di Cittadinanzattiva Campania Lorenzo Latella ha ricevuto un carico di mascherine chirurgiche. L'avviso: "Si porta a conoscenza degli associati, delle associazioni e dei singoli cittadini, che a partire da mercoledì 29 dicembre dalle ore 10 alle 12 (e per ogni mercoledì a seguire fino a esaurimento scorte) presso lo sportello del consumatore sito in Via Ireneo Vinciguerra 2 (di fronte al teatro comunale) saranno distribuite gratuitamente le mascherine chirurgiche. Le stesse sono ancora utilizzabili nei bar, ristoranti, negozi e luoghi all’aperto, dove non è prevista la ffp 2 (Dpcm del 23/12/21)."