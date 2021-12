Furti ai distributori nell'ospedale Moscati: 40enne beccato dai vigilantes L'uomo è stato denunciato. Plauso agli agenti della Cosmopol

Furti ai distributori automatici di snack e bibite del Moscati, nei guai un 40enne di Monteforte Irpino. E’ stato beccato in flagranza di reato l’uomo, sorpreso a forzare e svuotare l’incasso dei distributori all’interno dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. A consentire l’arresto delle forze dell’ordine è stato l’intervento tempestivo di un agente della Cosmopol. In questi ultimi giorni sono stati tre i colpi ai distributori dell’ospedale, come confermato anche dalle immagini della videosroveglianza. Questa mattina presto, grazie al tempestivo intervento del vigilantes, il 40enne è stato individuato e denunciato.