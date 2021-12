Il Covid dilaga: tasso di positività al 22,93%. I sindaci chiudono per Capodanno Ecco dove i primi cittadini stanno decidendo nuove restrizioni

Il covid circola in corsia al Moscati dove sono due i primari positivi. La governance del presidio intanto chiude agli esterni: stop alle visite dei familiari ai pazienti. Sempre al Moscati sono 6 i dipendenti non vaccinati sospesi dal servizio. Covid è scatenato in provincia. Uno tsunami di contagi: sono 703 in un giorno solo. Allarmante il dato del capoluogo: ieri sono stati registrati 117 casi. Il tasso d’incidenza sale al 22,93%. Altri sindaci adottano provvedimenti restrittivi, cosi` come gia` hanno fatto i colleghi di Mirabella Eclano (qui stop a palestre, asilo nido e chiusura alle 21 per bar e sale giochi), Bisaccia, Monteverde, Lauro. Hanno fermato tutte le manifestazioni pubbliche le amministrazioni di Monteforte Irpino e Aiello del Sabato. Al municipio di Mercogliano si accede solo su appuntamento e in determinati orari.

Stessa decisione a Conza della Campania, dove si va in Comune solo per procedure essenziali e non rinviabili. Il sindaco di Cervinara, Caterina Lengua, sceglie il pugno duro e chiude per Capodanno bar e piazze. A Chiusano San Domenico il parroco Don Antonio Romano è risultato positivo al virus ma rassicura i suoi fedeli con una diretta social. “Sto bene febbre bassa e prego perché finisca questa pandemia – racconta il prete –. La situazione è difficile dobbiamo essere prudenti per fermare il virus”.