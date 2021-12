Contagi in aumento ovunque, ordinanza del sindaco ad Ariano: ecco cosa cambia Da oggi 31 dicembre al prossimo 9 gennaio, tutte le regole da osservare

A seguito della crescita dei contagi registrati nelle ultime settimane anche sul territorio del comune di Ariano Irpino e del numero delle persone sottoposte a sorveglianza sanitaria-isolamento fiduciario/quarantena sulla base delle indagini epidemiologiche espletate a seguito delle comunicazioni dei casi di positività da parte dell'Asl, al fine di ridurre il più possibile i motivi di spostamento e di uscite serali e notturne delle persone, per evitare in ogni modo l'ulteriore diffusione del virus Covid-19, specialmente tra i giovani, il sindaco Enrico Franza ha firmato la seguente ordinanza: "Nei giorni 31 dicembre 2021 e 1 e 2 gennaio 2022 dalle ore 21.30 alle ore 5.00, la chiusura di tutte le attività di pubblici esercizi e commerciali, (bar, wine bar, gelaterie, birrerie, enoteche, caffetterie, sale da the, sale da gioco), le altre attività, comprese quelle della ristorazione, sono soggette al puntuale rispetto delle ordinanze nazionali e regionali vigenti.

Dal 30 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022: sospensione delle attività delle scuole di danza, di ballo, scuole di calcio e la chiusura degli impianti sportivi, pubblici ed esercenti attività al chiuso (compreso palestre, piscine);

Inoltre è fatto divieto di assembramenti in ambienti pubblici e/o privati, con la rigorosa osservanza del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell'obbligo di uso delle mascherine (Dpi), facendo appello al senso di responsabilità della cittadinanza, segnatamente delle fasce giovanili;

L'ordinanza è stata trasmessa al prefetto di Avellino, al presidente della giunta regionale, alle forze dell'ordine (vigili urbani, polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, al servizio comunale di protezione civile e all'Asl.