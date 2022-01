"Il 2022 si apre con il finanziamento di un progetto oserei dire storico" L'annuncio del sindaco Enrico Franza alla città di Ariano

"Siamo lieti di poter annunciare alla città, in apertura di questo nuovo anno, l'assegnazione di un finanziamento di notevole importanza sulla base di un'attenta programmazione, di cinque milioni di euro da parte del Ministero dell'interno, relativo alla riqualificazione urbana del nostro centro storico.

Si tratta di un ambizioso progetto che interesserà le cinque piazze della città: piazza Duomo, piazza Plebiscito, piazzale Calvario, piazza San Francesco e piazzale Lusi, ovviamente con le relative strade di via D'Afflitto, via Mancini, via Marconi e via Lusi oltre ad un tratto di via Annunziata.

Un progetto importante, direi quasi storico per Ariano che darà un nuovo volto al cuore della città e per il quale non posso che ringraziare l'area tecnica comunale a partire dal dirigente Giancarlo Corsano per aver profuso tutto l'impegno e la sua professionalità al fine di poter raggiungere questo traguardo."

Nel discorso di fine anno, Franza ha rivolto innanzitutto un pensiero e sentito cordoglio alle tante famiglie che si sono viste privare degli affetti più cari a causa della pandemia, che proprio in queste ultime ore è tornata a galoppare nell'arianese.