Il covid travolge l'Irpinia: 577 casi. Bisaccia: 87 contagi."Molti sono giovani" Il sindaco Arminio: serve prudenza e meno superficialità

Un vero e proprio boom di contagi travolge il comune di Bisaccia in alta Irpinia dove si contano 87 casi. 129 quelli contabilizzati in tutto il comune. A livello provinciale sono 577 i nuovi positivi su 1618 tamponi processati. Ma a Bisaccia è emergenza piena e il sindaco Marcello Arminio predica cautela e invita tutte le famiglie a disciplinare con cura gli isolamenti domiciliari dei parenti positivi.

“Il settanta per cento dei positivi attuali sono giovani. Evitiamo polemiche in paese e cerchiamo di gestire con cura questo momento di grande rischio per la nostra comunità. Numerose famiglie hanno visto crescere il numero dei positivi a causa di comportamenti superficiali. Ai giovani si raccomanda di non assembrarsi specialmente dentro e fuori i locali di intrattenimento”, precisa Arminio.

Ecco i dati comune per comune in Irpinia:

6, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

- 5, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

- 19, residenti nel comune di Andretta;

- 2, residenti nel comune di Aquilonia;

- 38, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 6, residenti nel comune di Atripalda;

- 3, residenti nel comune di Avella;

- 78, residenti nel comune di Avellino;

- 87, residenti nel comune di Bisaccia;

- 3, residenti nel comune di Bonito;

- 7, residenti nel comune di Calitri;

- 6, residenti nel comune di Caposele;

- 3, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

- 9, residenti nel comune di Carife;

- 3, residenti nel comune di Cassano Irpino;

- 1, residente nel comune di Castel Baronia;

- 4, residenti nel comune di Castelfranci;

- 2, residenti nel comune di Castelvetere sul Calore;

- 4, residenti nel comune di Cervinara;

- 5, residenti nel comune di Cesinali;

- 3, residenti nel comune di Conza della Campania;

- 3, residenti nel comune di Flumeri;

- 5, residenti nel comune di Fontanarosa;

- 3, residenti nel comune di Forino;

- 10, residenti nel comune di Frigento;

- 6, residenti nel comune di Gesualdo;

- 3, residenti nel comune di Greci;

- 19, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 1, residente nel comune di Guardia Lombardi;

- 2, residenti nel comune di Lapio;

- 11, residenti nel comune di Lioni;

- 2, residenti nel comune di Luogosano;

- 2, residenti nel comune di Manocalzati;

- 1, residente nel comune di Marzano di Nola;

- 3, residenti nel comune di Melito Irpino;

- 10, residenti nel comune di Mercogliano;

- 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

- 6, residenti nel comune di Montecalvo Irpino;

- 3, residenti nel comune di Montefalcione;

- 15, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 2, residenti nel comune di Montefredane;

- 1, residente nel comune di Montefusco

- 17, residenti nel comune di Montella;

- 2, residenti nel comune di Montemarano;

- 7, residenti nel comune di Montemiletto;

- 25, residente nel comune di Montoro;

- 3, residenti nel comune di Morra de Sanctis;

- 2, residenti nel comune di Moschiano;

- 3, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 5, residenti nel comune di Nusco;

- 2, residenti nel comune di Ospedaletto d'Alpinolo;

- 3, residenti nel comune di Parolise;

- 1, residente nel comune di Paternopoli;

- 2, residenti nel comune di Prata PU;

- 4, residenti nel comune di Pratola Serra;

- 1, residente nel comune di Quadrelle;

- 1, residente nel comune di Roccabascerana;

-7, residenti nel comune di Rotondi;

- 1, residente nel comune di Salza Irpina;

- 1, residente nel comune di San Mango sul Calore;

- 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 2, residenti nel comune di San Michele di Serino;

- 2, residenti nel comune di San Potito Ultra;

- 1, residente nel comune di Santa Lucia di Serino;

- 3, residenti nel comune di Sant'Andrea di Conza;

- 2, residenti nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi;

- 2, residenti nel comune di Scampitella;

- 7, residenti nel comune di Serino;

- 3, residenti nel comune di Sirignano;

- 10, residenti nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Sperone;

- 6, residenti nel comune di Sturno;

- 4, residenti nel comune di Summonte;

- 3, residenti nel comune di Teora;

- 4, residenti nel comune di Torella dei Lombardi;

- 7, residenti nel comune di Vallata;

- 5, residenti nel comune di Vallesaccarda;

- 3, residenti nel comune di Venticano;

- 1, residente nel comune di Villamaina;

1, residente nel comune di Villanova del Battista;

17, residenti nel comune di Volturara Irpina;

1, residente nel comune di Zungoli.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.