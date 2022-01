Scuole chiuse in Irpinia. A Casalbore si torna in classe il 20 gennaio IL primo cittadino Fabiano: troppi contagi, riapertura rinviata

Covid e contagi: a Casalbore slitta il ritorno in classe dopo le feste. Il sindaco con una ordinanza ad hoc ha ordinato la sospensione delle attività in presenza fino al 20 gennaio. Il provvedimento firmato dal primo cittadino Raffaele Fabiano prevede comunque l’istruzione in presenza per alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità. Il sindaco nel testo parla di “aumento esponenziale con incidenza preoccupante”, riferendosi ai dati sul contagio da Covid. E quindi stop alle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado.

In Irpinia molti sindaci stanno adottando ordinanze restrittive, con orari di chiusura dei locali anticipati o chiusura di parchi pubblici e luoghi per lo sport. Ma quella di Casalbore è la prima ordinanza relativa alla scuola in provincia di Avellino, mentre il dibattito Stato-Regioni sul tema si infiamma.