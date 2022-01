Ariano, scempio rifiuti nelle aree rurali: è caccia agli incivili Un fenomeno che si ripete, tutto l’anno e in modo particolare in concomitanza con le feste

Vi è di tutto in località Stratola ad Ariano Irpino, accanto alla struttura che ospita i cassonetti definita erroneamente isola ecologica. Una delle aree più degradate della città, da anni meta di incivili provenienti da ogni parte. Basti pensare che da qui si può raggiungere tranquillamente Villanova del Battista e Zungoli attraverso via Pignatale, nonostante le sue pessime condizioni, oltre a diverse contrade collocate una accanto all’altra, in questo fazzoletto di terra.

La cartolina del 2022 è ben servita. Lo scempio è sotto gli occhi di tutti. Un fenomeno che si ripete, tutto l’anno e in modo particolare in concomitanza con le varie festività. Un film già visto. La strada è meta continua di persone incivili. Si scarica di tutto a Stratola, persino animali. Ne sa qualcosa Giovanna Romagnuolo, una residente, alle prese con numerosi salvataggi. Una struttura nata sotto una cattiva stella, oggi in pessime condizioni, priva di telecamere e ridotta spesso a discarica a cielo aperto con la presenza anche di amianto.

Stessa sorte in contrada Tesoro e Santa Maria a Tuoro dove non sono bastate finora le iniziative rivolte alla tutela dell’ambiente e le continue segnalazioni da parte delle guardie ambientali. Nell'ultima zona in particolare c'è chi ha pensato bene di depositate pneumatici a volontà e amianto. E' da anni che su questa vicenda si sta battendo Giuseppe Masuccio, un residente, il più danneggiato ma senza ottenere alcun risultato. Solo promesse da tutte le amministrazioni che si sono succedute. E quello scempio, tresta vergognosamente sempre lì, nel luogo meno indicato.

Le stesse strutture che ospitano i cassonetti versano in condizioni pietose. La polizia municipale dal canto suo ha rafforzato l’attività di prevenzione e repressione sul territorio. Molte sono state anche le sanzioni elevate. Ma ciò che manca è la collaborazione e una riorganizzazione seria di questo servizio a partire proprio dal miglioramento delle varie strutture.