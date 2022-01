Dolci e pacchi alimentari a bambini e famiglie bisognose La solidarietà di Panacea nel giorno dell'Epifania

Dolci e pacchi alimentari a bambini e famiglie bisognose nel giorno dell'Epifania. E' la grande opera di solidarietà di Panacea grazie al supporto prezioso di commercianti ed imprenditori. Sono stati in tanti, durante queste festività natalizia ad offrire prodotti di vario genere da distribuire a persone meno fortunate. L'ultima donazione in questa giornata di festa, da parte del biscottificio Lo Conte di rione Cardito, ha consentito ai volontari di poter distribuire panettoni artigianali.

La soddisfazione della responsabile dell'associazione Maria Spina Pratola: "Abbiamo portato anche in questa giornata un sorriso nelle case. Mi ha commosso profondamente la telefonata di una mamma che sta vivendo un periodo difficile e di grande dolore. Il nostro è stato un piccolo gesto di affetto e vicinanza. Ed è ciò che continueremo a fare anche dopo queste festività.

Aiutare gli altri, in modo particolare coloro che vivono in silenzio il loro dramma, le difficoltà quotidiane legate alla mancanza di lavoro, in una condizione di miseria estrema è una nostra missione."