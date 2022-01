L'Asd Marathon Club Ariano ha un nuovo presidente. E' Antonio Iuozzo Al via la campagna tesseramenti 2022

L'Asd Marathon Club Ariano ha un nuovo presidente. E' Antonio Iuozzo. Con l'avvio del 2022 e la sua nomina è partita anche la campagna tesseramenti. Occasioni uniche e irripetibili, fino al 31 gennaio

Possono aderire tutti coloro che hanno deciso di avvicinarsi a questa disciplina atletica, vogliono effettuare un cambio societario, sono in possesso di una Run card e vogliono avvicinarsi alla Marathon Club in qualità di soci sostenitori. Per ulteriori informazioni: 338.8519127 (e-mail asdmarathonclubariano22@gmail.com). Oppure direttamente in via Marconi 21 ad Ariano Irpino.

Dalla pagina ufficiale facebook della Marathon Club è possibile inoltre, acquisire informazioni utili, ricevere periodicamente aggiornamenti sulle gare programmate, e chiarimenti attraverso la sezione delle Faq.