"Addio Andrea, amico mio. Monteforte perde un pezzo di storia. Siamo distrutti" Il messaggio del sindaco di Monteforte Irpino a memoria del ristoratore trovato senza vita oggi

"La morte di Andrea Canonico è più di una tragedia. Per me, che ero suo amico da sempre, è un vero incubo". Così Costantino Giordano sindaco di Monteforte Irpino commenta la tragica notizia della morte di Andrea Canonico, storico proprietario del ristorante "Quagliarella". Il 57enne, apprezzato docente di educazione fisica oltre che imprenditore del comparto ricettivo, è stato trovato senza vita questa mattina nella cucina della sua attività. Avrebbe deciso di farla finita. La salma del 57enne è stata traslata presso l'obitorio dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, per gli accertamenti di rito. "La morte di Andrea rappresenta un qualcosa a cui non riesco a credere - continua il sindaco Giordano nel suo accorato post, pubblicato a nome dell'intera comunità montefortese -, una notizia che mi ha svegliato di soprassalto, lasciandomi di sasso, inerme, incredulo. E il senso di incredulità è quello che avverto in questo momento nella comunità. Siamo distrutti per la perdita di un amico, un concittadino che ha fatto storia nel settore della ristorazione, un uomo che abbiamo imparato ad amare e apprezzare per la solarità. Ci mancherà. Perché era un uomo buono, una persona perbene. E questo vale più di tutto.

Il suo gesto estremo è una ferita troppo forte nei nostri cuori. Non conosciamo le ragioni, ma sappiamo una sola cosa: nessuno ci darà mai più indietro il nostro amico Andrea. Con lui va via un pezzo del mio cuore. Mi stringo intorno alla famiglia: ai figli Raffaele e Martino e alla moglie Guendalina giunga il mio più sentito abbraccio e l'affetto di tutta la comunità. Pubblico questa foto, perché mi piace ricordare questo momento bellissimo: insieme con il compianto Italo Minetti, altro pezzo del mio cuore volato via troppo presto, brindavamo a una serata di festa ed amicizia. E oggi, più che mai, la mancanza di quelle serate mi lacera nel profondo".