Ariano: chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per l'allerta meteo E sulla situazione Covid, il tricolle è al di sotto del livello di contagio esistente in Campania

"Sono giorni concitati, e comprendo tutte le vostre preoccupazioni e paure, ma il mio compito è quello di compiere scelte che siano improntate il più possibile alla massima razionalità, sulla base di dati certi.

I numerosi contatti avuti con il dipartimento di epidemiologia dell'Asl ed i dati attualmente in possesso all'amministrazione, collocano la città di Ariano Irpino al di sotto del livello di contagio esistente in Regione Campania. Per tale ragione le attività scolastiche delle scuole superiori riprenderanno normalmente, come previsto dalla normativa regionale vigente." Ad affermarlo è il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza.

"È di ieri mattina l'ultimo incontro con i dirigenti delle nostre scuole superiori, con i quali abbiamo discusso della nuova normativa nazionale, che prevede una serie di adempimenti e oneri a loro carico in caso di contagi. Ognuno farà la propria parte.

Le attività delle scuole dell'infanzia, elementari e medie, come ormai noto, non si svolgeranno in presenza, secondo quanto disposto dai provvedimenti regionali. Per il momento si rimane, pertanto, in linea con l'ordinanza della regione Campania n.1 del 07/01/2022, ordinanza già di per sé notevolmente restrittiva rispetto alla linea dettata dal governo nazionale.

Ci riserviamo, infine, la facoltà di valutare, nei prossimi giorni, eventuali ed ulteriori provvedimenti restrittivi conseguenti all'evoluzione della situazione epidemiologica, impegnandoci a tenere costantemente monitorato l'andamento dei contagi nella nostra città.

Ad ogni modo - conclude Franza - in considerazione dell'allerta meteo che prevede condizioni climatiche avverse a partire dalla serata di oggi e per tutta la giornata di domani, vi informo che è in pubblicazione l'ordinanza sindacale di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la sola giornata di domani, lunedì 10 gennaio 2022."