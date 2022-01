Monteforte, attesa per i funerali di Andrea Canonico. Oggi l'autopsia I familiari ringraziano a mezzo social: tanti messaggi per il nostro Andrea, grazie

Sarà effettuato questo pomeriggio nel Morgue dell’ospedale «San Giuseppe Moscati» l’esame autoptico sul corpo di Andrea Canonico, il ristoratore di Monteforte Irpino trovato senza vita la mattina del 7 gennaio nella cucina del suo locale, «Quagliarella» in via Silvati e Morelli. Ad eseguire l’esame irripetibile sarà la dottoressa Carmen Sementa. Attesa in paese a Monteforte Irpino per i funerali, del 56enne che avrebbe deciso di farla finita togliendosi la vita nei locali a servizio del suo ristorante. Canonico era particolarmente amato e stimato nella sua comunità e non solo. Imprenditore, ristoratore, apprezzato docente di educazione fisica, Canonico lascia la moglie Guendalina e i figli Raffaele e Martino. E’ ancora sotto shock il sindaco Costantino Giordano, legato all’uomo da una antica amicizia, rinsaldata dal recente impegno in campagna elettorale per la sua riconferma a primo cittadino. Continuano a scorrere sul social i messaggi di affetto e cordoglio di colleghi del settore, amici e clienti della sua apprezzata attività il ristorante «Quagliarella». C’è chi lo ricorda come «una bella persona, umile, generoso, educato e dal cuore grande» e chi ricorda quell’innato garbo nel ricevere gli ospiti nel suo ristorante con calore. Molti i clienti del napoletano che continuano a scrivere messaggi di affetto. I ristoranti Quagliarella resta apprezzato punto di riferimento per i clienti dell’area partenopea che ogni week end affollavano le sale del ristorante di via Morelli e Silvati a Monteforte. Per tutti, Andrea Canonico era «uno squisito padrone di casa nell’accogliere e nel consigliare gli ospiti». Anche la famiglia a mezzo social ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza dimostrata in queste tragiche ore, in attesa di poter dare l’ultimo saluto all’imprenditore. «Ci teniamo a ringraziare tutte le persone che ci hanno dimostrato affetto e sostegno in questa situazione – scrivono i familiari sulla pagina Facebook del ristorante Quagliarella -. Questo ci fa capire tutto il bene che Andrea ha fatto in passato e il segno che ha lasciato nei cuori delle persone che gli hanno voluto bene e non lo dimenticheranno».