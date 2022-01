Neve e ghiaccio: chiuse tutte le scuole anche domani ad Ariano Nuova ordinanza del sindaco Franza: accesso vietato anche in villa e al cimitero

Resteranno chiuse anche domani a causa delle avverse condizioni meteo, tutte le scuole di ogni ordine e grado ad Ariano Irpino.

Lo ha deciso con una nuova ordinanza il sindaco Enrico Franza considerato che nonostante i ripetuti interventi mirati a liberare le strade da neve e ghiaccio, mediante spargimento di sale e passaggio di mezzi speciali per lo spalamento della neve, attivati dal comune, continuano a persistere condizioni di pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità.

Chiusura, a titolo cautelativo, della villa comunale e del cimitero comunale per la giornate di oggi e domani dopo i sopralluoghi effettuati dell'ente. Consentito l'accesso al cimitero comunale solo per le attività di tumulazione dei defunti, qualora non rinviabili.

Ed è stata proprio la chiusura delle scuole stamane a creare meno disagi lungo le strade. Criticità in qualche zona rurale, come Cariello per alcune famiglie, dove c'è chi purtroppo si è visto mpossibiliato a raggiungere il luogo di lavoro. Molti coloro che hanno abbandonato le auto, concedendosi una piacevole passeggiata perché la neve è anche questo.

Volontari Aios all'opera davanti all'ingresso dell'ospedale Frangipane e in altre zone della città per la rimozione di rami pericolanti. Un impegno incessante che proseguirà anche nelle prossime ore. Attenzione particolare rivolta a pazienti dializzati e malati Covid. In campo tutte le unità mobili della pubblica assistenza Vita, Panacea e Croce Rossa. Distribuzione di generi di prima necessità ad anziani e ammalati da parte dei volontari. In Valle Ufita e nella Baronia operativa come sempre su più fronti la Protezione Civile Flumerese guidata da Francesco Giacobbe, tra le più attive in Campania. Volontari che saranno attivamente impegnati nelle prossime ore contro un altro nemico da combaattere: il ghiaccio.