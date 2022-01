Avellino. Covid, arriva gravissimo al Moscati: 67enne muore in poche ore Aumentano i ricoveri

È deceduto ieri sera, nell’area Covid del Pronto soccorso dell’Azienda Moscati, un paziente di 67 anni di Giugliano in Campania (Na), arrivato poche ore prima in gravissime condizioni. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 36 pazienti: 3 in terapia intensiva, 26 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital e 7 nell’Unità operativa di Malattie Infettive della Città ospedaliera. Dal primo gennaio 2022 a oggi sono stati dimessi a domicilio dalle aree Covid dell’Azienda 26 pazienti (uno dei quali trasferito in un altro istituto). Intanto avanzano i contagi da coronavirus in tutta la provincia. Alcuni sindaci hanno deciso di tenere chiuse le scuole come a Sirignano e Quadrelle.