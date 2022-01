"Lo facciamo con dignità e amore, per il bene della comunità" Chi l'ha detto che i percettori del reddito di cittadinanza sono tutti nullafacenti...

"Lo facciamo con dignità e amore, per il bene della comunità e dei nostri cari, affinchè non si dica di noi che siamo nullafacenti o pagati per non fare niente "

Percettori del reddito di cittadinanza impegnati nella lotta al degrado. Così come accaduto a Napoli nella manutenzione del verde urbano e piazze, sono all’opera anche nelle aree interne.

Un esercito di 170.000 beneficiari in tutta la regione Campania. Prezioso il loro lavoro all’interno del cimitero di Ariano Irpino dove a causa della mancanza di personale, il luogo sacro versava in condizioni piuttosto precarie, come del resto altre strutture pubbliche della città a partire dal parcheggio coperto Calvario bersagliato da vandali e incivili.

Coordinati dal loro tutor Rosario Vernacchia, instancabile operaio dell'area tecnica comunale, sono già intervenuti in più zone della città, restituendo ordine e decoro. La speranza è che anche i cittadini, a partire dai giovani facciano la loro parte mostrando un maggiore senso di responsabilità e civiltà.