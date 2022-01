Ceramica arianese, Tarantino: grande risultato per la città del tricolle Finanziamento da parte della Regione Campania a sostegno delle aree interne

La Regione Campania ha pubblicato la graduatoria dei progetti ammissibili di finanziamento per il Poc 2021-2022 "Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale".

Tra questi, con grande soddisfazione, Ariano Irpino si è classificata 8^ su 89 proposte e 4^ a livello provinciale, con la proposta progettuale "Buongiorno Ceramica. I colori della Campania tra Terre e Mare".

Il progetto vede per la prima volta insieme 5 Città della Ceramica campane unite nel perseguire il comune obiettivo di promuovere e valorizzare le proprie eccellenze e specificità territoriali con la ceramica artistica e tradizionale a fare da filo conduttore di un viaggio che attraverserà tutta la Campania, dalle aree interne alle aree costiere, dai piccoli borghi alle città di mare, alla scoperta di colori, sapori, tradizioni, sensazioni che rendono unica la Regione.

“Il Comune di Ariano Irpino con orgoglio e onore guiderà il progetto – riferisce il sindaco Enrico Franza - che ha visto l'adesione, ad inizio settembre 2021, dei comuni di Cerreto Sannita, San Lorenzello, Cava de' Tirreni e Vietri sul Mare e che ringraziamo per il supporto”.

“Un grande risultato per la città - continua l’assessore Veronoca Tarantino. Dopo il progetto di manutenzione artistica "Frantumi" prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale nella valorizzazione della ceramica come elemento caratterizzante di Ariano Un ringraziamento è dovuto all'assessore regionale Felice Casucci per l'impegno profuso nei territori durante questi mesi”.