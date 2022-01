Il covid dilaga: 555 contagi. Cluster familiari a raffica tra Solofra e Montoro Allerta ad Ariano Irpino. 62 casi ad Avellino

Il covid dilaga in Irpinia. L'Azienda Sanitaria Locale comunica che su 5.199 tamponi antigenici e molecolari effettuati sono risultate positive al COVID 555 persone. Incubo cluster a Solofra dove sono stati accertati altri 26 positivi al coronavirus, a Montoro, con 39 nuovi casi, e sono centinaia le famiglie finite in quarantena per i numerosi cluster esplosi. Ma è allerta rossa in molti comuni della provincia a partire dal capoluogo dove i contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 62. 31 i nuovi positivi contabilizzati ad Ariano Irpino, stesse criticità a Mercogliano dove altri 29 positivi sono in isolamento. Le cose non vanno meglio in Alta Irpinia. A Lioni 14 i contagi, 9 a Montella. a Grottaminarda continua a diffondersi il contagio e si contano 10 nuovi casi di covid. Ecco di seguito il bollettino dell'Asl con i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore:

- 7, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

- 3, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

- 2, residenti nel comune di Andretta;

- 1, residente nel comune di Aquilonia;

- 31, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 11, residenti nel comune di Atripalda;

- 13, residenti nel comune di Avella;

- 62, residenti nel comune di Avellino;

- 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino;

- 15, residenti nel comune di Baiano;

- 3, residenti nel comune di Bisaccia;

- 4, residenti nel comune di Bonito;

- 5, residenti nel comune di Calabritto;

- 7, residenti nel comune di Calitri;

- 3, residenti nel comune di Candida;

- 5, residenti nel comune di Caposele;

- 1, residente nel comune di Carife;

- 2, residenti nel comune di Casalbore;

- 2, residenti nel comune di Castel Baronia;

- 4, residenti nel comune di Castelvetere sul Calore;

- 7, residenti nel comune di Cervinara;

- 1, residente nel comune di Cesinali;

- 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico;

- 2, residenti nel comune di Contrada;

- 1, residente nel comune di Conza della Campania;

- 4, residenti nel comune di Domicella;

- 3, residenti nel comune di Fontanarosa;

- 9, residenti nel comune di Forino;

- 8, residenti nel comune di Frigento;

- 9, residenti nel comune di Gesualdo;

- 10, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 3, residenti nel comune di Grottolella;

- 3, residenti nel comune di Lacedonia;

- 1, residente nel comune di Lauro;

- 14, residenti nel comune di Lioni;

- 2, residenti nel comune di Luogosano;

- 1, residente nel comune di Manocalzati;

- 3, residenti nel comune di Marzano di Nola;

- 2, residenti nel comune di Melito Irpino;

- 29, residenti nel comune di Mercogliano;

- 9, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

- 10, residenti nel comune di Montecalvo Irpino;

- 7, residenti nel comune di Montefalcione;

- 13, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 1, residente nel comune di Montefredane;

- 1, residente nel comune di Montefusco;

- 9, residenti nel comune di Montella;

- 4, residenti nel comune di Montemiletto;

- 39, residenti nel comune di Montoro;

- 9, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 2, residenti nel comune di Nusco;

- 1, residente nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

- 1, residente nel comune di Parolise;

- 3, residenti nel comune di Pietrastornina;

- 4, residenti nel comune di Prata PU;

- 3, residenti nel comune di Pratola Serra;

- 3, residenti nel comune di Quadrelle;

- 4, residenti nel comune di Quindici;

- 2, residenti nel comune di Roccabascerana;

- 5, residenti nel comune di Rotondi;

- 4, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 5, residenti nel comune di San Michele di Serino;

- 2, residenti nel comune di San Potito Ultra;

- 2, residenti nel comune di San Sossio Baronia;

- 1, residente nel comune di Santa Lucia di Serino;

- 3, residenti nel comune di Sant’Angelo a Scala;

- 1, residente nel comune di Sant’Angelo all’Esca;

- 7, residenti nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

- 4, residenti nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 16, residenti nel comune di Serino;

- 11, residenti nel comune di Sirignano;

- 26, residenti nel comune di Solofra;

- 2, residenti nel comune di Sorbo Serpico;

- 8, residenti nel comune di Sperone;

- 7, residenti nel comune di Sturno;

- 6, residenti nel comune di Summonte;

- 1, residente nel comune di Taurano;

- 4, residenti nel comune di Taurasi;

- 2, residenti nel comune di Teora;

- 2, residenti nel comune di Torella dei Lombardi;

- 2, residenti nel comune di Torre Le Nocelle;

- 1, residente nel comune di Tufo;

- 2, residenti nel comune di Vallesaccarda;

- 1, residente nel comune di Venticano;

- 1, residente nel comune di Villanova del Battista;

- 9, residenti nel comune di Volturara Irpina.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.