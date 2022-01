Avellino, in giro nonostante la quarantena: 2 denunce in città I controlli in Irpinia. Verifiche e regole: in azione militari, poliziotti e vigili urbani

Sono stati sorpresi in giro ad Avellino, nonostante per loro fosse prevista la quarantena e l’isolamento obbligatorio. Ad Avellino sono scattate due denunce per due cittadini per aver violato la normativa anti contagio da coronavirus. Continuano i controlli sono a tappeto delle forze dell'ordine. In tutta la provincia di Avellino le forze dell'ordine hanno effettuato controlli su 5.579 persone. Di queste, 8 sono state sanzionate per la normativa relativa al green pass e altri 185 perche´ non indossavano la mascherina. Non solo. Verifiche anche per 768 gli esercizi passati al setaccio da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e comandi locali della Polizia Municipale.

Otto i titolari che sono stati multati e due le attività che sono state chiuse: una come sanzione amministrativa e l’altra come misura cautelare. Nel capoluogo e` intensa l’attivita` da parte del comando della Polizia Municipale sul fronte dell’accertamento delle regole per la certificazione verde, dei dispositivi di sicurezza e del distanziamento. Nei primi quindici giorni di gennaio i vigili urbani di Avellino hanno effettuato verifiche in 131 attivita` commerciali, elevando 2 verbali in città, per il mancato utilizzo di mascherina e per assembramenti. Sono stati 915 i clienti oggetto di controllo in tali esercizi. Un’azione che segue quella compiuta sempre dalla Polizia Municipale lo scorso mese.