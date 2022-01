Dramma a Montoro: muore a 44 anni. Stroncata dal covid in pochi giorni Il decesso in ospedale. Era stata ricoverata al Moscati il 16 gennaio

È deceduta questo pomeriggio, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, una paziente di 44 anni di Montoro (Av), ricoverata il 16 gennaio in terapia sub-intensiva e intubata la notte scorsa. La donna era rimasta contagiata e nel giro di pochi giorni il suo quadro clinico si era aggravato al punto da imporne il trasferimento in ospedale. Ora dopo ora il progressivo peggioramento. La donna presentava altre morbilità e non era vaccinata. Poche ore fa il decesso. La notizia si è rapidamente diffusa in paese. Montoro sta vivendo giorni di piena emergenza sanitaria, con numerose famiglie in isolamento. Più cluster familiari hanno consentito il rapido diffondersi del contagio. Un'ondata implacabile che sembra non arrestarsi. Intanto sono 23 le vittime del coronavirus nei due ospedali irpini, Moscati e Frangipane. Una drammatica escalation di morte e dolore che sta attraversando la provincia intera. A Montoro si contano oltre 600 positivi sul territorio. Il sindaco Girolamo Giaquinto ha voluto esprimere cordoglio e vicinanza ai familiari della donna.