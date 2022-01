C’è anche Ariano tra i beneficiari del fondo di sostegno ai comuni marginali Ad annunciarlo il consigliere comunale Marco La Carità capogruppo dei moderati

"C’è anche Ariano tra i beneficiari del Fondo di sostegno ai comuni marginali: grazie ad un provvedimento del governo la nostra città potrà disporre di 305.802,61 euro. I fondi sono stati stanziati dal Ministro per il Sud e per la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, per un totale di 180 milioni, di cui il 95 % sono andati al Sud." Ad annunciarlo è il consigliere comunale, capogruppo dei moderati Marco La Carità.

"A beneficiarne in Irpinia 56 comuni per un totale di 9 milioni. I comuni sono stati selezionati in base a condizioni di particolare svantaggio tra cui il forte rischio di spopolamento, l’elevato indice di vulnerabilità sociale e materiale, e il basso livello di reddito della popolazione residente. L’ente comunale potrà utilizzare lo stanziamento per adeguare immobili comunali da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche e giuridiche con bando pubblico per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali (almeno 5 anni).

È possibile anche stabilire l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole sul territorio e la concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nel comune, per contribuire alle spese di acquisto e ristrutturazione dell'immobile da destinare ad abitazione principale o per svolgere lavoro agile.

Dal momento che l’agenzia per la coesione territoriale verificherà l'effettivo utilizzo delle risorse, pena la revoca del finanziamento del 2021, il gruppo dei Moderati per Ariano, con la collaborazione del gruppo di minoranza, chiede alla maggioranza di aprire sin dal prossimo consiglio comunale un confronto franco per stabilire il riparto tra i soggetti beneficiari entro la tempistica stabilita dal Dpcm."