Covid."Stop merenda a scuola, si abbassa la mascherina". È polemica a Solofra La circolare diramata nell'istituto scatena le proteste dei genitori

Niente merenda e stop all'utilizzo di flauto e diamonica nella scuola per l'emergenza Covid. Monta la polemica a Solofra per la circolare del preside dell’Istituto “Francesco Guarini” che vieta da oggi le attività di musica nelle quali vengono utilizzate diamoniche e flauti dolci e la consumazione di merende da parte di tutti gli alunni dell’Istituto. Tutta colpa del coronavirus, ma intanto si apre il dibattito sulla circolare che apre un vero e proprio caso nel paese della concia. il divieto è dovuto al fatto che per consumare la merenda gli alunni devono abbassare la mascherina. Un rischio da evitare secondo il dirigente, come anche nel caso dell'utilizzo di diamonica o flauto durante le lezioni di musica. Insomma strumenti a fiato da evitare come le pause per evitare la diffusione del virus tra le classi. Intanto nel paese guidato da Michele Vignola sono 326 i casi di coronavirus contabilizzati. "Paghiamo ancora il prezzo delle feste di Natale e Capodanno che hanno favorito incontri e ritrovi, scatenando cluster tra le famiglie - spiega il sindaco Michele Vignola-. Fortunatamente nessun caso grave si segnala tra i residenti e non ci sono malati ospedalizzati. Invito tutti a rispettare la normativa evitando assembramenti e occasioni di propagazione del virus". L'emergenza sanitaria attraversa tutti i comuni e i sindaci predicano cautela invitando i cittadini a seguire le regole anti contagio.