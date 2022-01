Ariano, parcheggio pericoloso al bivio di Cesine: stop e divieto di sosta Era stata una residente a segnalare al comune la pericolosità della strada

Era stata una residente, Antonella Pratola a segnalare al comune attraverso più di un intervento la pericolosità di questa strada.

Si tratta del bivio di contrada Cesine, per intenderci, la strada che da corso Vittorio Emanuele costeggia il Santuario della Madonna del Carmine e arriva seppur a fatica per le sue precarie condizioni (ma questo è un capitolo a parte), fino a Santa Maria a Tuoro.

"Sono circa due mesi che abbiamo presentato richiesta per poter istallare un divieto di sosta nei pressi della Chiesa Madonna del Carmine a tutti oggi la situazione, non è cambiata. Mi chiedo se fosse necessario l'intervento dell'ambulanza o dei vigili del fuoco, ovviamente ci dovremmo prima preoccupare di cercare il proprietario della macchina chiedergli la cortesia di spostarla?" E' quanto aveva scritto lo scorso 9 gennaio Antonella Pratola.

Il comune da noi interpellato, attraverso il comandante della polizia municipale Angelo Bruno e il dirigente dell'area tecnica Giancarlo Corsano avevano promesso di impegnarsi per la risoluzione del caso. E così è stato. Impegno mantenuto. Da oggi niente più sosta selvaggia e maggiore sicurezza sia per i residenti che per i mezzi di soccorso in caso di emergenza.