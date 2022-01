Ribaltone meteo: irruzione artica in arrivo dai Balcani: torna la neve Deboli nevicate attese nelle aree interne della Campania

Ribaltone meteo in Campania. Torna la neve nelle aree interne fino a bassa quota. Precipitazioni deboli quelle previste dagli esperti in giornata, ma che annunciano il ritorno della dama bianca fino in collina, tra Irpinia e Sannio.

"Le previsioni meteo annunciano gelo in arrivo dai Balcani sulle zone del medio Adriatico e sull'estremo Sud peninsulare. I nostri esperti annunciano precipitazioni nevose fino a quote molto basse, probabilmente anche al piano sulle zone interne del medio basso Adriatico e non solo anche sulla Campania e la Calabria settentrionale. l’Irpinia continua ad essere interessata da correnti di stampo settentrionale. Queste, nelle prossime ore, daranno luogo ad un abbassamento delle temperature, nonché a temporanee condizioni di instabilità" spiegano gli esperti di Meteo.it.

Dal portale di Meteo3B precisano "L'aria fredda artica, sarà foriera di deboli nevicate fino a bassa quota tra zone interne Campane ed Appennino calabro-lucano. Un fronte perturbato in arrivo dall'Artico è recherà un diffuso calo delle temperature su tutto il settore, riportando la neve fino alle basse quote. La settimana, sulle regioni meridionali, si aprirà con aria molto fredda, di conseguenza si assisterà ad un'ulteriore calo delle temperature. Un graduale aumento è atteso a partire da mercoledì".

Dall'osservatorio di Montevergine spiegano: sono attese condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili locali fenomeni, nevosi sino a quote collinari. Dalle ore centrali del giorno, la copertura nuvolosa tenderà lentamente a diradarsi, sino a lasciare spazio ad ampie schiarite in serata. Temperature: in diminuzione. Venti: nord-orientali, da moderati a tesi, con rinforzi di burrasca nell’area del Partenio e nel baianese. Previsioni per dopodomani, Martedì 25 Gennaio 2022: si prevedono condizioni di cielo sereno. Al primo mattino e in serata, sono attese estese gelate. Temperature: minime in lieve calo, massime in leggero aumento. Venti: settentrionali, da deboli a moderati, tendenti ad indebolirsi dal pomeriggio.