Porte aperte ad Ariano al nuovo servizio integrativo al Nido Una risposta flessibile e differenziata alle esigenze delle famiglie e dei bambini

"Con grande emozione e soddisfazione abbiamo inaugurato un nuovo servizio integrativo al Nido, un servizio per la comunità, frutto del lavoro sinergico fra gli assessorati alla pubblica istruzione, politiche sociali e l’azienda speciale consortile dell’ambito teritoriale A1." Sono le parole di Lucia Monaco e Pasqualino Molinario i due assessori del comune di Ariano Irpino che hanno seguito con particolare attenzione la nascita di questo nuovo servizio.

"Accogliamo infatti i più piccoli in una area appositamente rinnovata per loro, calda e accoglient, all'interno dell’istituto comprensivo Giulio Lusi. Istituto che vanta già un'affermata ed efficace organizzazione didattica nonché un’ottima struttura completa di spazi e risorse."

Si aprono nuove porte, nuove opportunità per le famiglie, per I bambini e per le educatrici che, con il loro entusiasmo e professionalità rappresentano un importante valore per la comunità.

"Materiale fornito nuovo e accuratamente selezionato, frutto di scelte pedagogiche, anche l’organizzazione degli spazi e dei tempi di una scuola ha valore educativo, si definisce infatti curricolo implicito. L’ambiente, oltre alle pulizie ordinarie, sarà sanificato periodicamente per garantire maggiore igiene e sicurezza."

Il servizio integrativo al nido garantisce risposta flessibile e differenziata alle esigenze delle famiglie e dei bambini, con orario ridotto (3 ore giornaliere dal lunedì al venerdì) e non prevede un servizio di mensa ed il riposo pomeridiano.

Il servizio consente ai bambini di fare le prime esperienze di socialità e di gioco e permette ai genitori di riuscire meglio ad organizzare lavoro e quotidianità. Da quest'anno le iscrizioni vanno effettuate on-line, L’istanza può essere presentata direttamente dai genitori, tutori o esercenti la potestà genitoriale direttamente dal sito istituzionale www.pianosociale-a1.it. Ove ci fosse necessità, gli interessati possono ricevere l’assistenza tecnica e supporto necessario alla compilazione del forum della domanda rivolgendosi agli assistenti sociali in servizio presso la sede centrale dell'azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali.