Dramma Covid, muore 62enne di Ariano: è la 32esima vittima dall'inizio dell'anno I dati sui ricoveri, il decesso al Frangipane

Contagi da covid in risalita e ricoveri in aumento in Irpinia. Presso l’Area Covid del P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 33 pazienti, di cui:6 in degenza ordinaria,10 in sub intensiva, 3 in Terapia Intensiva, 14 Medicina Covid . E si torna a morire di Covid in Irpinia.

Nella serata di ieri è decaduto un 81enne di Bonito, ricoverato in Terapia Intensiva; nella mattina di oggi è deceduta una 62 enne di Ariano Irpino, giunta in Pronto soccorso in condizioni critiche.

Nella giornata di ieri 24 gennaio 2022 sono state somministrate nei Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino tot. 3.037 dosi di vaccino così suddivise: 133 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino. 144 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano, 88 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi, 563 presso il Centro Vaccinale di Avellino, 153 presso il Centro Vaccinale del Montoro, 239 presso il Centro Vaccinale di Solofra , 265 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino Vita, 90 presso il Centro Vaccinale di Atripalda, 54 presso il Centro Vaccinale di Flumeri, 78 presso il Centro vaccinale di Moschiano, 13 presso il Centro Vaccinale di Cervinara, 183 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione, 103 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda, 90 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano, 53 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina, 133 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale, 92 presso il Centro Vaccinale di Montella, 67 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia, 50 presso il Centro Vaccinale di Lioni, 35 presso MMG, 260 pediatriche, 68 a domicilio,83 presso Caserma Berardi.