Raccordo. Via ai lavori in galleria a Solofra: chiusure di notte e deviazioni Via agli interventi nel viadotto

Nel pomeriggio di oggi, Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato all’impresa Italiana Costruzioni Infrastrutture SpA con sede in Roma (titolare di Accordo Quadro) i lavori di manutenzione programmata nella galleria Monte Pergola, situata lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, per un investimento complessivo di 48 milioni di euro. Il concreto avvio delle lavorazioni su strada – con una cosiddetta “Fase 0”, della durata di circa un mese e mezzo, che necessita delle propedeutiche attività di accantieramento e di predisposizione della segnaletica – è programmato dalla sera di lunedì 31 gennaio e comporterà, nella tratta compresa tra gli svincoli di Solofra al km 19,500 e Serino al km 23,450, l’interdizione al transito della canna del tunnel in direzione di Avellino, in esclusivo orario notturno compreso tra le 21 e le 5.00 del giorno successivo.

Durante la chiusura notturna, i mezzi pesanti superiori a 6,5 tonnellate od adibiti al trasporto di merci pericolose/infiammabili (esplosive, etc.) diretti ad Avellino dovranno utilizzare il percorso autostradale attraverso la A30 “Caserta-Salerno” e la A16 “Napoli-Canosa”, mentre la circolazione dei restanti autoveicoli verrà deviata con uscita obbligatoria allo svincolo di Solofra (e rientro allo svincolo di Serino) mediante percorso alternativo, con segnaletica installata in loco, lungo la strada comunale ‘Via Panoramica’ e le strade provinciali 5 e 574.

Un ulteriore percorso alternativo consigliato in direzione Avellino è individuato con uscita allo svincolo di Montoro Sud (con segnaletica in loco), percorrendo le strade provinciali 90, 145 ed 88 con immissione sulla SS7/bis, in località Bellizzi Irpino-Avellino.

Tale chiusura notturna consentirà la predisposizione del doppio senso di circolazione nella canna in direzione Avellino, finalizzato alla successiva esecuzione dei lavori nella canna in direzione Salerno.

La formalizzazione relativa all’avvio delle attività fa seguito a precedenti COV sotto l’egida della Prefettura di Avellino e sopralluoghi di Anas congiunti con Forze dell’Ordine Locali e Provincia di Avellino.