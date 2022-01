La carica dei centenari nelle aree interne: ecco Savignano Irpino Un secolo di vita per Maria Rosaria Mottola

"Donna instancabile e tenace, che con la sua vita dedicata al lavoro e alla famiglia rappresenta un esempio per le nuove generazioni." Sono le parole del sindaco Fabio Della Marra e dell'amministrazione comunale di Savignano Irpino, rivolte a Maria Rosaria Mottola.

La dolce nonnina, commerciante simbolo della Valle del Cervaro ha tagliato oggi il traguardo dei 100 anni. Madre di tre figli Lorenzo (non più in vita), Michele e Carmelina, sette nipoti e quattro pronipoti. E' stato il primo cittadino a consegnarle la pergamena, complimentandosi con la festeggiata per la grande dedizione al lavoro, sacrifici e amore verso la famiglia.

Una donna esemplare, conosciuta per le sue grandi doti umane, simpatia e onestà. Una festa semplice e genuina e come è nello stile di nonna "Rusaria". Un giorno di gioia per tutta la comunità savignanese, in uno dei borghi più belli d'Italia dove si vive ancora bene e longevi.