Covid, ancora un decesso a Frangipane. Muore 88enne Dramma in Irpinia. Si allunga i decessi per covid

Il covid-19 miete un’altra vittima. Nella mattina è deceduta una 88enne di San Giorgio a Cremano, ricoverata in Medicina Covid. L’Asl Avellino comunica la situazione ricoveri. Presso l’Area Covid del P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 29 pazienti, di cui: 5 in degenza ordinaria, 10 in sub intensiva, 3 in Terapia Intensiva, 11 Medicina Covid. Si continua a morire di covid e si rialza la curva del contagio. Allerta a Solofra e Montoro dove numerosi cluster familiari hanno innescato una rischiosa catena di contagi tra le due comunità. Solo poche ore prima intanto un altro decesso al Moscati di Avellino.

È deceduto questa mattina, nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 65 anni di Avellino, ricoverato dal 26 gennaio scorso. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 52 pazienti: 6 in terapia intensiva, 22 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital, 21 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 3 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera.