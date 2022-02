Rosina: 100 anni e la passione per l'uncinetto Un secolo di vita per la storica fornaia di Villanova del Battista in Irpinia

di Gianni Vigoroso

A Villanova del Battista ha tagliato il traguardo di un secolo di vita nonna Rosina, fornaia simbolo del paese e ancora oggi, all’età di 100 anni esperta e instancabile lavoratrice all’uncinetto...