Si rafforza il sistema sanitario nelle aree interne: la sfida di Calitri Dopo oltre 40 anni risorge il poliambulatorio dell'Asl

E' stato il l'arcivescovo di Sant'Angelo-Conza-Nusco-Bisaccia, Pasquale Cascio a benedire stamane a Calitri il nuovo presidio sanitario dell'alta irpinia.

Un giorno storico per la terra dell'osso. Dopo oltre 40 anni l'importante servizio viene trasferito dalla vecchia sede post-sisma del 1980 al nuovo edificio situato nell'ex scuola media del Comune, a beneficio dell'intera collettività che usufruirà di una struttura nuova e più funzionale ai servizi erogati.

A fare gli onori di casa il sindaco di Calitri, Michele Di Maio. Presente all'inaugurazione il direttore generale dell'Asl, Maria Morgante e il direttore del distretto sanitario di Sant'Angelo dei Lombardi, Elisabetta Granata.

"Un traguardo importantissimo - ha affermato il numero uno dell'Asl Morgante - finalmente d'ora in avanti avremo la possibilità di poter garantire i servizi in una struttura adeguata e non più precaria. Una sede efficiente, nel rispetto di chi lavora e di chi dovrà usufruirne. E' motivo di orgoglio tutto questo, per l'intera comunità, per noi stessi e l'amministrazione comunale che ha messo a disposizione questa struttura."

Un poliambulatorio al servizio di ben nove comuni: Monteverde, Aquilonia, Lacedonia, Bisaccia, Cairano, Andretta, Conza della Campania, Sant'Andrea di Conza e Calitri.

"Un investimento pari a 300.000 euro - afferma il sindaco Michele Di Maio - siamo contenti di poter restituire alla nostra comunità, un presidio importante in un'area così strategica."