Urciuolo vini: "Noi estranei alle false etichette" L'azienda di Forino esempio di serietà e qualità dei suoi prodotti

In questi giorni sono usciti articoli sulle testate giornalistiche regionali e provinciali nonché nazionali che riportano i seguenti titoli: Falsi docg, maxi sequestro di vini nelle cantine di Forino e Montefalcione ed ancora falsi Taurasi, Greco e Falanghina sequestro di vini in Irpinia.

All'interno degli articoli si leggono come città interessate quelle di Forino e Montefalcione. Nel Comune di Forino la cantina più conosciuta è la Urciuolo Vini società agricola srl e molti leggendo i predetti articoli hanno associato alla stessa il maxi sequestro dei vini falsi.



In vero la Urciuolo vini srl non è stata destinataria di alcun sequestro essendo lo stesso destinato ad altra azienda. Non avendo rivelato la denominazione o le iniziali della società destinataria del sequestro, ciò ha comportato una lesione di immagine alla Urciuolo Vini srl poichè tutti hanno associato il sequestro alla principale azienda leader di vino della cittadina di Forino ovvero la Urciuolo Vini.