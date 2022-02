Aree interne: giovani e ricercatori a confronto ad Ariano Partita il laboratorio e a marzo incontro istituzionale con i sindaci dell’area vasta

L'Università di Salerno ha promosso un laboratorio di ascolto e partecipazione sul tema delle aree interne volto a comprendere i bisogni emergenti da parte dei giovani residenti.

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con il forum dei giovani di Ariano alla presenza del vice presidente Giuseppe Perrina, presso palazzo degli uffici, e ha visto la partecipazione di giovani provenienti da più comuni della Valle Ufita.

Il laboratorio, diretto da Pierfrancesco Fiore, docente di ingegneria civile presso l’Unisa, rientra nell’ambito del progetto Riprovare (Riabitare i paesi strategie operative per la valorizzazione e la resilienza delle aree interne), nato per promuovere progetti di ricerca a supporto dell’attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

Presto la stessa metodologia di partecipazione coinvolgerà i giovani delle altre due focus areas oggetto della ricerca: il Matese e la Val d’Agri.

Nel mese di marzo l’Università di Salerno tornerà in Valle Ufita per un incontro istituzionale con i ventuno sindaci dell’area. Ad aprile è prevista la pubblicazione della ricerca definitiva.