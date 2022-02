Accoglienza e integrazione: Molinario: siamo pronti ad ospitare famiglie afgane Progetto Sai: sinergia tra comune e consorzio politiche sociali A1

Il comune di Ariano Irpino fa parte della rete degli enti Locali, progetto Sai, ambito territoriale A1 codice 1046, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata che accedono al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, in stretta sinergia con il consorzio delle politiche sociali A1, di cui è comune capofila .

Ospita sul proprio territorio il Sai (Sistema di accoglienza e integrazione), ex sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar). Il centro accoglie 12 uomini singoli (categoria ordinari). La struttura è attiva dal luglio 2018 ed ha ospitato complessivamente 24 beneficiari. Sono stati attivati 8 tirocini formativi, 12 inserimenti lavorativi, 5 inserimenti abitativi .

Il riparto del Fnpsa ha autorizzato altri 20 posti presso il comune di Ariano Irpino per ospitare nuclei familiari afghani ed il comune sta provvedendo ad emanare avviso per l’accoglienza abitativa dei beneficiari degli interventi previsti dal progetto Sai ordinari ammesso all’ampliamento della capacità di accoglienza di tale rete, con decreto ministeriale del 21 dicembre 2021 .

Così l'ssessore alle politiche sociali Pasqualino Molinario: "Ci stiamo preparando ad accogliere nuclei di famiglie afghane che sono state costrette a fuggire dal loro paese e vogliamo dimostrare di essere un comune sensibile al tema dell’accoglienza e dell’inclusione. Vogliamo realizzare con i fondi ministeriali un accoglienza integrata ed emancipata e non una semplice accoglienza materiale."