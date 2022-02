C'è un pezzo di Irpinia alle Olimpiadi. "Siamo tutti con Nicole Vallario" Gli auguri del sindaco di Calitri per la giovane giocatrice di hockey della nazionale svizzera

"Tantissimi auguri alla nostra concittadina Nicole Vallario, impegnata nelle olimpiadi a Pechino". Così il sindaco di Calitri, Michele Di Maio, si complimenta e fa gli auguri alla sportiva di origini calitrane. Nicole giovane giocatrice di hockey della nazionale svizzera femminile, è impegnata a Pechino per le Olimpiadi invernali con il team elvetico. Il suo papà, Michele Vallario, cittadino Aire arrivó a Lavena Ponte Tresa da Calitri (Av), a seguito del terremoto del 1980 e qui ha vissuto prima di trasferirsi in Canton Ticino. Nicole, classe 2001, gioca in America, presso l’Università St. Thomas in Minnesota, ed è nazionale Svizzera dal 2019. Nel suo palmares anche una Coppa Svizzera e due partecipazioni ai mondiali. La storia della sua famiglia parte da Calitri, dove gli abitanti ed il primo cittadino Michele Di Maio, fanno il tifo per lei e ricordano che i suoi nonni erano titolari di una macelleria, poi diventata bar.