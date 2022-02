Ariano, minoranza all'attacco: "Deficit di trasparenza e immobilismo" Segnalate irregolarità nelle procedure selettive dei concorsi pubblici. La risposta di Franza

"Irregolarità nelle procedure selettive dei concorsi pubblici e reclutamento del personale." E’ quanto hanno segnalato in conferenza stampa ad Ariano Irpino, a palazzo di città i gruppi consiliari di minoranza. Presenti nella sala consiliare Giovanni Grasso i consiglieri Marco La Carità, Marcello Luparella e Giovanni La Vita. "Deficit di trasparenza, immobilismo e scarsa attenzione ai lavori dell’alta capacita - afferma la minoranza - dove il comune di Ariano Irpino risulta essere totalmente assente."

Secondo il consigliere Marco La Carità: "Sono stati messi in discussione, nella fase di reclutamento del personale, del concorso in questione, una serie di principi tra cui quello della trasparenza e anche dell'imparzialità. Non è certo questo il metodo per fare un concorso, in quanto ci sono una serie di anomalie che poi saranno valutate dagli organi competenti. Anche la gestione dell'Amu risulta essere abbastanza compromessa, a tal punto che ormai l'azienda è fortemente a rischio."

Ci va duro il consigliere Giovanni La Vita: "Ci sono problemi seri che partono dalla maggioranza di questa città che riguardano la trasparenza, l'efficienza del potere pubblico. Amu, tributi solo per citare alcune questioni. Un'approssimazione davvero notevole. Questo giudizio lo esprimiamo noi, ma è la città che boccia l'operato dell'amministrazione comunale. Siamo ormai anche di fronte a gravi violazioni delle norme sulla trasparenza e segretezza del concorso pubblico attualmente in fase di conclusione. Ci sono delle anomalie che segnaleremo all'attenzione della città. Una situazione davvero precaria e per certi aspetti, deludente di questa compagine di governo."

Questo infine il giudizio del consigliere comunale Marcello Luparella: "Parliamo di trasparenza in generale, in merito a tutti gli atti amministrativi. C'è qualche problema anche sul reclutamento del personale. Vogliamo che si faccia chiarezza su procedure e metodi. Riteniamo che molte scelte siano state discutibili e pertanto ogni cittadino e giovane che si approccia a partecipare ad un concorso pubblico, debba farlo con la massima fiducia, senza incertezze. Mezzora di conferenza stampa è del tutto insufficiente per passare in rassegna le tante problematiche. Nessuna denuncia sterile da parte nostra come qualcuno ha insinuato ma per cercare di proporre soluzioni e di mettere l'attività amministrativa su quella che è la strada maestra che dovrebbe seguire."

La nota del sindaco Enrico Franza in merito alla conferenza stampa di oggi: "Corre obbligo sottolineare come le affermazioni in esso contenute siano fortemente lesive per l'amministrazione e gli uffici comunali. Se è accettabile, nell'ottica della dialettica politica, anche aspra, che l'opposizione tacci di immobilismo l'amministrazione, non può in nessun modo tollerarsi l'accusa mossa, nelle poche righe del comunicato, di "deficit di trasparenza che sta caratterizzando molte iniziative dell’esecutivo e degli Uffici comunali, anche con riferimento alle procedure di reclutamento del personale e della gestione dei concorsi pubblici". L'affermazione, oltre che destituita di ogni fondamento, è di per sé estremamente grave, ponendosi dubbi sulle modalità delle attività, in generale, dell'amministrazione e degli uffici comunali. Un’opposizione che pur di sopravvivere è disposta a screditare tutti e tutto, a insinuare dubbi e illazioni sulla moralità altrui è un’opposizione che non ha come obiettivo primario la salvaguardia dell’interesse pubblico e il rispetto che si deve alle istituzioni, alla professionalità e alla competenza di chi lavora negli enti locali, oltreché a coloro che hanno partecipato al concorso. L'amministrazione, prescindendo dal contenuto di quanto verrà dichiarato nella conferenza stampa convocata dalla minoranza, respinge dunque con forza quanto asserito da quest'ultima, auspicando che la politica dell'opposizione possa fondarsi su fatti e non sulla mera denigrazione, con argomenti infondati e diffamatori. C’è un limite a tutto e le opposizioni lo hanno ampiamente superato."