Covid, muore 66enne di Calitri. 33 malati coronavirus al Frangipane Ancora un decesso in Irpinia

Si torna a morire di covid in Irpinia. E' morto ieri al Frangipane di Ariano Irpino un 66enne di Calitri, ricoverato in area coronavirus. Sono 33 i malati ricoverati nell'ospedale del Tricolle per aver sviluppato i sintomi più gravi del contagio, di cui: 6 in degenza ordinaria (Area Covid), 9 in sub intensiva (Area Covid), 3 in Terapia Intensiva, 13 Medicina Covid e 2 Cardiologia