Muore a 27 anni: addio a Carmela Perrotta, giovane tifosa dell'Avellino Calcio Il mondo dei tifosi irpini e non solo piangono la giovanissima stroncata da un male incurabile

Una tragica notizia ha scosso questa mattina la frazione di Bellizzi Irpino e tutta la comunità di Avellino. All’età di 27 anni si è spenta Carmela Perrotta, giovanissima tifosa biancoverde, stroncata da un male incurabile contro cui ha combattutto per lungo tempo. Tanti i messaggi di cordoglio e dolore, che scorrono sui social per ricordare Carmela, innamorata dei colori biancoverdi, sempre solare e allegra. Anche supporter di tifoserie di altre città, hanno voluto scrivere messaggi di ricordo della giovanissima tifosa dell'Avellino Calcio. "Nulla e nessuno mai potrà dimenticare la bellissima persona che sei stata. Riposa in pace amica mia", scrive Marco su facebook.

"Ci dicono che è soltanto calcio, che è solo un gioco. Ma noi con questo “gioco” abbiamo gioito, pianto, ci siamo abbracciati, abbiamo litigato e abbiamo stretto legami, anche con altre tifoserie. E proprio oggi apprendiamo della scomparsa di Carmela, una nostra cara amica, una sorella lupacchiotta con il tatuaggio irpino sul cuore. La sua scomparsa ci lascia sgomenti e ci fa tornare alla mente i momenti di spensieratezza trascorsi insieme", ricorda Francesco. "Ora tifa il tuo Lupo da lassù. TI ricorderemo sempre", annota Raffaele