Festa della Madonna di Lourdes: fede e devozione ad Ariano Ricorre oggi la trentesima giornata mondiale del malato istituita da San Giovanni Paolo II

E’ il giorno dedicato ai malati e a tutti coloro che se ne prendono cura, familiari, operatori sanitari, volontari. Una ricorrenza, istituita, 30 anni fa, da San Giovanni Paolo II proprio nel giorno in cui si festeggia la Madonna di Lourdes. Un pensiero particolare in questa giornata è rivolto a tutti coloro che non ce l’hanno fatta a sconfiggere la pandemia e a quanti stanno lottando in un letto d’ospedale. Nella grotta naturale dedicata alla Vergine miracolosa di Lourdes, nel rione San Pietro ad Ariano Irpino è stato inaugurato e benedetto un crocifisso in bronzo bellissimo, realizzato dall'artista Marco Dell'Oriente e donato alla parrocchia Madonna di Fatima. Stamane la cerimonia di scoprimento da parte del Vescovo Sergio Melillo. Un via vai di pellegrini sin dalle prime ore del mattino nella storica grotta si sono radunati in preghiera ai pedi della statua della madonna che guarda alla statale 90 delle puglie. A lei si rivolgono ogni giorno, pedoni, atleti e quanti transitano con ogni mezzo a tutte le ore del giorno.