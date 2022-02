Rubano persino il galleggiante da una cassetta di scarico dei bagni pubblici Ariano: Allagamento, Silos Calvario bloccato e a piazza Mazzini e Rione Martiri inciviltà a volontà

Portano via persino il galleggiante da una cassetta di scarico dei bagni pubblici facendo fuoriuscire acqua a volontà lungo via xxv aprile, dopo aver allagato completamente la struttura. E' successo ieri notte ad Ariano Irpino.

Sul posto si è recato con immediatezza Rosario Vernacchia, operaio instancabile dell'ufficio tecnico comunale il quale dopo aver informato il reperibile di turno ha provveduto ad interrompere il flusso dell'acqua, in attesa di poter ripristinare la situazione.

Ma quella appena trascorsa è stata una domenica all'insegna dei disagi su più fronti. Auto in difficoltà nel silos parcheggio Calvario per la chiusura della serranda in uscita, lato ufficio postale a causa di un guasto al motore. Automobilisti in pericolo lungo la statale 90 delle puglie, zona Variante per la presenza di gasolio sull'asfalto.

Notte insonne e non è di certo una novità questa, per gli abitanti di piazza Mazzini trasformata in un orinatoio pubblico, tra l'ingresso Asl, Inps e Polizia Municipale. I resti dell'ennesima serata incivile sono sotto gli occhi di tutti. A terra, bottiglie di alcolici, bicchieri e rifiuti di ogni genere.

Stesso scenario in periferia, nel rione Martiri, per la precisione in via Villa Caracciolo, di fronte all'ingresso della scuola materna ed elementare dove c'è chi ha trasformato una fontana in deposito di rifiuti e spostato panchine. E non è l'unica zona trascurata, nel rione. Basta farsi un giro in via Vinciguerra per vedere in che condizioni versa il parco giochi per i bambini. Cestini danneggiati e come se non bastasse, in tutto il quartiere, padroni dei cani, indisciplinati che lasciano escrementi ovunque. Una cattiva abitudine questa che interessa gran parte della città.