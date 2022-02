"Giù le mani dai vigili del fuoco volontari di Ariano" Una nuova tegola rischia di abbattersi sulle aree interne

Oltre 400 interventi all’anno in un territorio tra i più vasti e impervi della regione Campania situato al confine tra le province di Foggia e Benevento.

Un presidio, quello dei Vigili del Fuoco volontari di Ariano Irpino, situato a pochi metri dall’elisuperficie e dall’ospedale Sant’Ottone Frangipane di via Maddalena e lungo la famigerata statale 90 delle puglie teatro di continui incidenti, molti dei quali mortali che deve ancora una volta lottare per sopravvivere come già accaduto negli anni scorsi.

La scritta “Affittasi” sull’immobile di via Variante ha messo subito in allarme la città. Motivo? Contratto di affitto dell’immobile in scadenza, nessuna proroga fino a questo momento perché la legge, secondo il comune non lo consente. Servirebbe un nuovo bando, ma tutto tace, con il serio rischio che Ariano, possa perdere concretamente il presidio dei Vigili del Fuoco volontari. E sarebbe una mazzata anche per i comuni limitrofi.

Viene rivolto un appello urgente al Comune affinchè possa essere convocato con la massima urgenza un tavolo risolutivo su questa vicenda, allargato a tutte le istituzioni competenti e ai sindaci del territorio.

Non c’è tempo da perdere e Ariano non può assolutamente permettersi di privarsi di un servizio di emergenza così importante e fondamentale sul territorio. I Vigili del Fuoco non si toccano, sia ben chiaro a tutti.