La Baronia perde un baluardo: addio all'ex sindaco Carmine Di Giorgio Se ne va un pilastro della comunità di Carife

E' stato sindaco per ben quattro mandati mettendo sempre al primo posto il bene comune. Persona umile, mite e disponibile. Marito e padre amorevole, Carmine Di Giorgio venuto a mancare all'affetto di tutti all'età di 82 anni lascia un vuoto immenso nella Baronia, la sua adorata terra.

Amava profondamente il museo archeologico di Carife, una delle sue creature. Amministratore onesto e punto di riferimento anche per i comuni limitrofi soprattutto quando c'era da lottare e far sentire alta la sua voce. Lo ha fatto nel corso degli anni anche al fianco degli operai idraulico forestali ancora oggi senza stipendi e una degna attenzione da parte delle istituzioni.

Un pilastro della comunità carifana. Era ricoverato dallo scorso 17 gennaio nell'unità operativa Covid del Moscati ad Avellono.

L'attuale sindaco Antonio Manzi, l'amministrazione comunale e la cittadinanza esprimono profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla comunità di Carife e alla famiglia Di Giorgio.

Il cordoglio di Sabino Morano: "Apprendo con grandissima tristezza della dipartita di Carmine Di Giorgio, uomo di grandissimo valore, professionista egregio e sindaco esemplare. Amico e collega di mio padre fin dagli anni Settanta, in lui ho sempre trovato un interlocutore politico validissimo, una figura amica, concreta e leale. A tutta la sua famiglia ed alla figlia Margherita Di Giorgio che ha raccolto il suo testimone politico nella sua amata Carife, porgo le mie più sentite ed affettuose condoglianze.

Sposato con Maria Capobianco. "Ora si è fermata la mia vita". Ha scritto su facebook la sua adorata figlia Margherita che lo scorso 3 febbraio aveva lanciato questo appello: "Sono 15 giorni che non vedo mio padre e viviamo una profonda tristezza noi e lui! La politica faccia qualcosa. Un asintomatico non può essere trattato come un appestato. Tieni duro papà. Non la tua malattia, non il tempo, nulla ci ha mai tenuto distanti. Ci ha tenuto distanti la scellerata legge del Covid."