Rigenerazione urbana in centro e riqualificazione dell'edilizia residenziale Franza: "Disegniamo il futuro della città, due ambiziosi progetti pari a 10 milioni di euro"

Venerdì 18 febbraio 2022 alle ore 11.00 presso il Palazzo degli uffici di Ariano Irpino, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei progetti già approvati e finanziati, il primo sulla rigenerazione urbana del centro storico, con un finanziamento pari a 5 milioni di euro, e il secondo, riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica 63 alloggi in via Viggiano di Rione Cardito nel piano di zona, per un importo totale anche qui di 5 milioni di euro.



La soddisfazione del sindaco Enrico Franza: “I tecnici e gli esperti incaricati mirano ad un intervento di riqualificazione, rifunzionalizzazione e valorizzazione generale degli spazi, ormai degradati, riconoscendo ad essi una scrupolosa attenzione e massima priorità ad interventi di arredo e decoro urbano. Questo per quanto riguarda il primo progetto approvato, tuttavia, con grandissima soddisfazione e non temo a dirlo, forse anche con maggiore gioia, presenteremo il progetto preliminare e in fase di esecutività che riguarda la riqualificazione dei 63 alloggi di Via Viggiano. Il progetto si pone come una riqualificazione dell’esistente e getta le basi per un suo futuro sviluppo abbracciando contemporaneamente tutti gli aspetti che lo compongono con un approccio di natura strutturale, architettonica e ambientale. Venerdì spiegheremo nel dettaglio e insieme faremo il primo passo nel futuro prossimo della nostra città.” La conferenza stampa si svolgerà in presenza, nel rispetto delle normative anti-Covid in vigore.