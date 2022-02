Ariano, caso Vigili del Fuoco: Sibilia chiama il comandante Bellizzi Fronte comune per salvare la sede di via Variante

Permanenza della sede dei Vigili del Fuoco volontari ad Ariano Irpino, il sottosegretario Carlo Sibilia chiama il comandante provinciale Mario Bellizzi. Il numero uno dei caschi rossi ha avuto già un primo colloquio formale con il sindaco Enrico Franza, l'assessore Carmine Grasso e il dirigente dell'area tecnica Giancarlo Corsano. Sono state fornite - fa sapere Sibilia - ulteriori indicazioni sulla trattativa col proprietario (il contratto è in scadenza a Luglio) e si sta cercando una soluzione.

Sibilia ha sollecitato Bellizzi affinchè si possa fare tutto il possibile per evitare la chiusura della sede. Sulla questione ha presentato ufficialmente un'interrogazione urgente il consigliere comunale Marco La Carità. Ariano non può assolutamnente permettersi di privarsi di un presidio così importante sul territorio a pochi passi dall'elisuperficie del Frangipane, che anzi andrebbe ulteriormente potenziato fino a renderlo un distaccamento vero e proprio, funzionante h24, considerata anche la bravura, l'impegno e la professionalità dei volontari.

Viene rivolto un appello anche a tutti i sindaci dei comuni limitrofi a svegliarsi e far sentire alta la propria voce. Un caso non facile da risolvere, se si tiene conto che vi sarebbe anche un contenzioso con il proprietario da sanare. Mensilità non ancora saldate pari ad oltre 40.000 euro. Risulta rischioso incamminarsi verso soluzioni alternative, occorre trovare un accordo con il proprietario per far si che la struttura attualmente idonea e a norma resti la sede dei vigili del fuoco di Ariano Irpino. Ma lo si faccia presto.

Lo ha detto chiaramente il vicario della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Monsignor Antonio Blundo: "Chi di competenza si impegni, non aspettiamo che la gente debba fare poi le rivolte."