Souad e Youssef: ora siamo davvero figli italiani Concessione della cittadinanza italiana per due marocchini, fratello e sorella a Savignano Irpino

Souad e Youssef Lassiri, lei 26 anni e lui 41, sorella e fratello originari del Marocco, ma da anni residenti e ottimamente integrati insieme ai loro genitori nella comunità di Savignano Irpino. Hanno giurato dinanzi al sindaco Fabio Della Marra nel giorno della concessione della cittadinanza italiana.

“Con la giornata di oggi, possiamo dire di essere effettivamente figli italiani, con tutti i nostri diritti. E’ un sogno che si realizza, attendevamo con ansia questo momento. Siamo davvero emozionati. La gioia è indescrivibile per noi e la nostra famiglia.”

Un giorno di grande emozione anche per il sindaco del comune savignanese Fabio Della Marra: “Un forte senso di appartenenza alla nostra comunità da parte di questi due cittadini, questa è la prima cosa che voglio evidenziare. Sono italiani a tutti gli effetti, cresciuti e integrati. Hanno sempre vissuto in questo paese contribuendo anche alla crescita della mostra realtà. L’emozione è tanta perché si tratta di una cittadinanza vera.”

Un tema quello dell’integrazione da sempre a cuore alla comunità di Savignano Irpino: “E’ un tema al quale abbiamo dato sempre delle risposte, lo abbiamo fatto anche in passato, lo faremo anche in futuro, ospitando a breve famiglie afgane. Riteniamo che sia un dovere di ogni comunità, prestare aiuto e soccorso a chi è in difficoltà.”